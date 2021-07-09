Италия

Стороны ударили по рукам, но осталось разрешить незначительные формальности.

Ранее, Football.ua сообщал о том, что французский нападающий лондонского Челси Оливье Жиру, который только в начале июня продлил контракт с "пенсионерами" еще на один сезон, находится на финишной прямой в процессе переговоров о трансфере в итальянский Милан.

Теперь же, согласно информации итальянского журналиста Фабрицио Романо, 34-летний форвард уже готов на следующей неделе завершить переход в стан "россонери", после того, как им удалось заключить с "синими" сделку относительное его выкупа.

Предложение Милана составило 1 млн евро гарантированной компенсации, к которым в последствии может добавиться такая же сумма, но уже в качестве разнообразных бонусов.

Соглашение с игроком будет подписано до июня 2023-го года, а согласно его заработная плата Жиру в Италии составит 3,5 млн евро, о чем также сообщил еще один итальянский журналист — Джанлука Ди Марцио.

В минувшем сезоне форвард Челси провел за клуб 17 матчей в рамках АПЛ, в которых забил четыре гола.