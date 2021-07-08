Француз все ближе к миланскому клубу.
Оливье Жиру, getty images
08 июля 2021, 13:25
Нападающий Челси Оливье Жиру может в ближайшее время перейти в Милан.
По информации в Twitter Фабрицио Романо, что итальянский клуб продолжает работу над трансфером француза.
Сообщается, что переговоры сторон продвинулись, и в ближайшие часы "россонери" свяжутся с агентами Жиру и Челси, чтобы окончательно договориться о сделке.
В минувшем сезоне форвард "синих" провел за клуб 17 матчей в рамках АПЛ, в которых забил 4 гола.
Ранее сообщалось, что Милан интересуется тремя игроками Челси.