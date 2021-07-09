Италия

Итальянский клуб намерен обеспечить ротацию на проблемной позиции.

Согласно сообщению итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, Милану удалось продлить соглашение со своим правым полузащитником Давиде Калабрией до лета 2025-го года.

При этом, 24-летнему футболисту был назначен оклад в размере двух миллионов евро за сезон, к которым в последствии могут быть прибавлены различные бонусы.

Однако, поиски игрока на правый фланг обороны "россонери" на этом завершать не намерены, и все еще ждут соглашения английского Манчестер Юнайтед на повторную аренду Диогу Далота.

Футболист мадридского Реала Альваро Одриосола в данном контексте рассматривается как один из потенциальных кандидатов, а вот относительно возможности арендовать Сержа Орье из лондонского Тоттенхэма ситуация выглядит куда менее прозрачной.

Напомним, что в прошлом сезоне Калабрия принял участие в 39 матчах за Милан, по два раза отличившись забитыми мячами и голевыми передачами.