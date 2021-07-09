Италия

Воспитанник клуба еще несколько сезонов проведет внутри команды.

Ранее этим днем, Football.ua сообщал, что итальянский Милан сумел достичь соглашения со своим правым защитником Давидом Калабрией о продлении контракта, после чего данная информация была подтверждена на официальных клубных источниках.

Новое соглашение с игроком, который десять последних лет защищает цвета клуба, выступая в различных возрастных категориях, будет рассчитано до 2025-го года.

При этом, 24-летнему футболисту был назначен оклад в размере двух миллионов евро за сезон, к которым в последствии могут быть прибавлены различные бонусы.

Напомним, что в прошлом сезоне Калабрия принял участие в 39 матчах за Милан, по два раза отличившись забитыми мячами и голевыми передачами.