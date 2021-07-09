Воспитанник клуба еще несколько сезонов проведет внутри команды.
Давиде Калабрия, twitter.com/acmilan
09 июля 2021, 11:25
Ранее этим днем, Football.ua сообщал, что итальянский Милан сумел достичь соглашения со своим правым защитником Давидом Калабрией о продлении контракта, после чего данная информация была подтверждена на официальных клубных источниках.
Новое соглашение с игроком, который десять последних лет защищает цвета клуба, выступая в различных возрастных категориях, будет рассчитано до 2025-го года.
При этом, 24-летнему футболисту был назначен оклад в размере двух миллионов евро за сезон, к которым в последствии могут быть прибавлены различные бонусы.
Напомним, что в прошлом сезоне Калабрия принял участие в 39 матчах за Милан, по два раза отличившись забитыми мячами и голевыми передачами.