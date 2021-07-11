Италия

Опытный центрбек продолжит защищаться цвета "старой синьоры".

Центральный защитник Джорджо Кьеллини на данный момент фактически считается свободным агентом, поскольку его контракт с Ювентусом подошел к своему завершению в конце минувшего сезона.

Из-за Евро-2020, которое завершится финалом между Италией и Англией в это воскресенье, многие европейские футболисты не имели возможности заняться вопросом своего будущего или просто хотели полностью сосредоточиться на тренировках со своими национальными сборными.

Впрочем, что касается Кьеллини, то в его клубной карьере мало что поменяется этим летом. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, на следующей наделе туринский Ювентус продлит с 36-летним центрбеком контракт на один сезон.

Стороны согласовали между собой все условия будущей сделки, но официально об этом будет объявлено только после завершения Евро-2020.