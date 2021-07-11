Клубы ведут переговоры о переходе Фоде Балло-Туре.
Фоде Балло-Траоре, getty images
11 июля 2021, 16:59
Левый защитник Монако Фоде Балло-Туре этим летом может продолжить карьеру в итальянской Серии А, подписав контракт с Миланом.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, руководство "россонери" рассматривает 24-летнего сенегальца в качестве сменщика для ключевого левого фулбека команды — Тео Эрнандеса.
Клубы уже ведут переговоры о переезде Фоде Балло-Туре на Сан-Сиро. Ожидается, что в стане монегасков его заменит немец Исмаил Якобс из Кельна.
В минувшем сезоне Фоде Балло-Туре провел за Монако 29 поединков во всех турнирах, в которых ему удалось отдать 5 результативных передач.