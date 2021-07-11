Италия

Итальянец бразильского происхождения хочет вернуться в Серию А.

Крайний защитник сборной Италии и лондонского Челси Эмерсон Палмьери продолжает являться главной целью Наполи на позицию левого фулбека в летнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Николо Скира, главный тренер неаполитанцев Лучано Спаллетти настаивает на начале переговоров по переходу 26-летнего итальянца бразильского происхождения в стан своей команды.

Сам футболист также хотел бы вернуться в Серию А и уверен, что Наполи удастся договориться с Челси по данному вопросу.

В прошлом сезоне Эмерсон провел во всех турнирах за Челси 15 поединков, в которых отметился одним забитым мячом.

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