Итальянец бразильского происхождения хочет вернуться в Серию А.
Эмерсон Палмьери, getty images
11 июля 2021, 18:24
Крайний защитник сборной Италии и лондонского Челси Эмерсон Палмьери продолжает являться главной целью Наполи на позицию левого фулбека в летнее трансферное окно.
Как сообщает журналист Николо Скира, главный тренер неаполитанцев Лучано Спаллетти настаивает на начале переговоров по переходу 26-летнего итальянца бразильского происхождения в стан своей команды.
Сам футболист также хотел бы вернуться в Серию А и уверен, что Наполи удастся договориться с Челси по данному вопросу.
В прошлом сезоне Эмерсон провел во всех турнирах за Челси 15 поединков, в которых отметился одним забитым мячом.
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