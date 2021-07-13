Италия

Полузащитник Сассуоло отреагировал на очередную порцию слухов о своем возможном переходе в другой клуб.

23-летний итальянский полузащитник Сассуоло Мануэль Локателли определенно стал одним из наиболее ярких исполнителей подошедшего к завершению чемпионата Европы-2020, на котором его национальная сборная сумела завоевать кубок Анри Делоне.

Приняв участие в пяти матчах и забив два гола, футболист "нероверди" еще сильнее сосредоточил вокруг себя внимание европейских топ-клубов, одним из которых является туринский Ювентус.

Как говорил в одном из своих более ранних интервью сам футболист, он с детства является поклонником "зебр", что лишь усиливает информационный фон вокруг его возможного трансфера в Турин.

Впрочем, пока сборная Италии праздновала в Риме триумф на международном форуме, Локателли предпочел не думать о возможном переходе: "Я пока особо не думал о своем следующем клубе, потому что был сосредоточен на сборной. С завтрашнего дня посмотрим, что будет.

Я болею за Ювентус? Сейчас мы здесь со сборной, поэтому я болею только за Италию", — в перерыве между празднованиями подытожил полузащитник.

Мануэль в прошлом сезоне Серии А провел 34 матча, в которых забил четыре гола и стал автором трех результативных передач.

Его стоимость на трансферном рынке портал Transfermarkt оценивает в 35 млн евро, при оставшемся сроке действующего соглашения с Сассуоло в два года.