Италия

Комплект миланского клуба точно не останется без внимания в следующем сезоне.

В процессе подготовки к новому сезону, миланский Интер решил также сменить домашний комплект обмундирования, презентовав специальный агрессивный дизайн, разработанный в сотрудничестве с техническим спонсором команды — компанией Nike.

Новая футболка выполнена в различных оттенках синего, которые переходят от наиболее светлых тонов в черному, с использованием множества элементов произвольной формы, что напоминают узор кожи змеи — под стать прозвищу клуба.

При этом, большой интригой до последнего момента оставался логотип спонсора в центре лицевой стороны футболки. Однако, как видно по рендерам, клуб и вовсе решил отказаться от замены культовой Pirelli.

Логотип клуба и фирменный свуш Nike были исполнены в "натурально-золотом" цвете.

Сверху футболка завершается окантовкой в виде V-образного воротника черного цвета, в котором также выполнены манжеты рукавов.

На внутренней стороне воротника располагается надпись "Inter Milano" — новое брендовое имя клуба.

Шорты и гетры в домашнем комплекте выполнены в сплошном черном цвете, с добавление золотистых логотипов клуба и технического партнера.