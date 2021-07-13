Итальянский форвард продолжит карьеру в чемпионате Швейцарии.
Себастьяно Эспозито, ФК Базель
13 июля 2021, 20:20
Базель на своем официальном сайте объявил о подписании нападающего Интера Себастьяно Эспозито.
19-летний итальянец перебрал в швейцарский клуб на правах арендного соглашения, которое будет рассчитано до лета 2022 года.
В прошлом сезоне Себастьяно Эспозито выступал на правах аренды за СПАЛ и Венецию, за которые он провел в общей сложности 33 поединках, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.
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