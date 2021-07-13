Италия

Итальянский форвард продолжит карьеру в чемпионате Швейцарии.

Базель на своем официальном сайте объявил о подписании нападающего Интера Себастьяно Эспозито.

19-летний итальянец перебрал в швейцарский клуб на правах арендного соглашения, которое будет рассчитано до лета 2022 года.

В прошлом сезоне Себастьяно Эспозито выступал на правах аренды за СПАЛ и Венецию, за которые он провел в общей сложности 33 поединках, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.

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