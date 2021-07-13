Италия

Португальский голкипер продолжит карьеру в Италии.

Рома на своем официальном сайте объявила о подписании вратаря Руя Патрисиу, который ранее защищал цвета Вулверхэмптона.

33-летний португалец подписал с римским клубом контракт, рассчитанный до 30 июня 2024 года. За римлян он будет выступать под первым номером.

Также стоит отметить, что Вулверхэмптон заработал на продаже Руя Патрисиу 11,5 миллионов евро.

В минувшей кампании Руй Патрисиу провел 37 игр за Вулверхэмптон в рамках английской Премьер-лиги, 10 из которых он отстоял "на ноль".

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.