Португальский голкипер продолжит карьеру в Италии.
Руй Патрисиу, ФК Рома
13 июля 2021, 23:30
Рома на своем официальном сайте объявила о подписании вратаря Руя Патрисиу, который ранее защищал цвета Вулверхэмптона.
33-летний португалец подписал с римским клубом контракт, рассчитанный до 30 июня 2024 года. За римлян он будет выступать под первым номером.
Также стоит отметить, что Вулверхэмптон заработал на продаже Руя Патрисиу 11,5 миллионов евро.
В минувшей кампании Руй Патрисиу провел 37 игр за Вулверхэмптон в рамках английской Премьер-лиги, 10 из которых он отстоял "на ноль".
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.