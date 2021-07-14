Мартин Хинтереггер может перебраться в Рим.
Мартин Хинтереггер. Фото Getty Images
14 июля 2021, 17:59
Римская Рома активно ищет замену своему защитнику Леонардо Спинаццоле, который получил тяжелую травму на Евро-2020, и будет вынужден пропустить около года.
По информации La Gazzetta dello Sport, в сферу интересов Ромы входит защитник немецкого Айнтрахта Мартин Хинтереггер.
По данным источника, руководство римлян видит в футболисте сборной Австрии исполнителя, который может закрыть сразу несколько позиций.
Ранее сообщалось, что Рома рассматривает защитника МЮ в качестве замены Спинаццоле.