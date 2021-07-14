Италия

Мартин Хинтереггер может перебраться в Рим.

Римская Рома активно ищет замену своему защитнику Леонардо Спинаццоле, который получил тяжелую травму на Евро-2020, и будет вынужден пропустить около года.

По информации La Gazzetta dello Sport, в сферу интересов Ромы входит защитник немецкого Айнтрахта Мартин Хинтереггер.

По данным источника, руководство римлян видит в футболисте сборной Австрии исполнителя, который может закрыть сразу несколько позиций.

Ранее сообщалось, что Рома рассматривает защитника МЮ в качестве замены Спинаццоле.