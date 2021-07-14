Италия

"Красные дьяволы" не хотят отпускать футболиста в аренду.

Защитник Манчестер Юнайтед Алекс Теллес может перебраться в итальянскую Серию А, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, в услугах 28-летнего бразильца заинтересована Рома, которая продолжает искать замену для травмированного Леонардо Спинаццолы. Итальянец выбыл на шесть месяцев из-за травмы, полученной в четвертьфинале Евро-2020.

Также отмечается, что руководство "красных дьяволов" не намерено отпускать футболиста в аренду. Тем не менее, итальянцы пробуют договориться с англичанами.

В прошедшем сезоне Теллес провел 27 поединков, в которых забил два гола и отдал шесть ассистов. Его контракт с МЮ рассчитан до лета 2024 года.

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