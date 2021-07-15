Италия

Украинцев нет в этом перечне.

Бергамаская Аталанта перед стартом очередного сезона итальянской Серии А продолжает проводить работы по оптимизации своей кадровой обоймы.

Так, "Богиня" намерена договориться со Специей об аренде сразу трех своих исполнителей, одного футболиста временно отправить в Дженоа, а еще одного клуб успешно продал в Кальяри.

Нападающие Роберто Пикколи и Эбрима Колли, а также защитник Аркадиуш Реца могут отправиться по направлению к "орлятам". При этом, стоит отметить, что данные три исполнителя прошлый сезон также отыграли за пределами Бергамо — Пикколи находился в аренде как раз в Специи, Колли был в Вероне, а Реца выступал за Кротоне.

Кроме того, Аталанта хочет отправить нападающего Сама Ламмерса за получением игровой практики в Дженоа, хотя в прошлом году он был приобретен за 7 млн евро из нидерландского ПСВ.

Что же касается продажи, то бергамаскам удалось договориться с Кальяри по вопросу приобретения сардинцами голкипера Бориса Радуновича.