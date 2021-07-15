Украинцев нет в этом перечне.
Сам Ламмерс (на переднем фоне), Getty Images
15 июля 2021, 07:55
Бергамаская Аталанта перед стартом очередного сезона итальянской Серии А продолжает проводить работы по оптимизации своей кадровой обоймы.
Так, "Богиня" намерена договориться со Специей об аренде сразу трех своих исполнителей, одного футболиста временно отправить в Дженоа, а еще одного клуб успешно продал в Кальяри.
Нападающие Роберто Пикколи и Эбрима Колли, а также защитник Аркадиуш Реца могут отправиться по направлению к "орлятам". При этом, стоит отметить, что данные три исполнителя прошлый сезон также отыграли за пределами Бергамо — Пикколи находился в аренде как раз в Специи, Колли был в Вероне, а Реца выступал за Кротоне.
Кроме того, Аталанта хочет отправить нападающего Сама Ламмерса за получением игровой практики в Дженоа, хотя в прошлом году он был приобретен за 7 млн евро из нидерландского ПСВ.
Что же касается продажи, то бергамаскам удалось договориться с Кальяри по вопросу приобретения сардинцами голкипера Бориса Радуновича.