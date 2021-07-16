Италия

Бразильский полузащитник перенес хирургическое вмешательство.

Бразильский полузащитник туринского Ювентуса Артур перенес операцию по удалению окостенения межкостной перепонки правой ноги.

Как сообщает официальный сайт туринского клуба, операция прошла успешно, однако полузащитник будет вынужден пропустить около трех месяцев, которые уйдут на восстановления.

В прошлом сезоне Артур провел 32 матча в составе Ювентуса во всех турнирах и отметился одним точным выстрелом.

Ранее сообщалось, что звезда Ювентуса Криштиану Роналду определился со своим будущим.