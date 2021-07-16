Италия

Португальский бомбардир не выражает намерений покинуть туринский клуб.

Португальский нападающий Криштиану Роналду вместе с туринским Ювентусом завершили прошедший сезон клубного футбола с завоеванным Кубком Италии, при этом потерпев крах в Лиге чемпионов УЕФА и итальянской Серии А.

На этом фоне было неудивительно услышать информацию о том, что статусный форвард захочет покинуть стан "зебр" за год до окончания своего контрактного соглашения.

Однако, звание лучшего бомбардира Евро-2020, по всей видимости, немного подняло настроение Роналду 36-летнему футболисту, и теперь итальянская пресса, с использованием своих источников, подтверждает слова функционера Ювентуса Павла Недведа о том, что Роналду продолжит выступления в Турине еще на определенный период.

При этом, Роналду не просто останется в Ювентусе не следующий сезон, но и продлит контракт еще на один год, благодаря чему его клуб сможет заработать некую сумму на последующей возможной продаже.

На данный момент, Криштиану получил право на отдых после выступлений за свою национальную команду, а его возвращение к тренировкам планируется на 25 июля.