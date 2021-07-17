Италия

Функционер "нерадзурри" также высказался об интересе своего клуба к Алексу Теллесу.

После продажи Ашрафа Хакими в Пари Сен-Жермен миланский Интер находится в поисках нового правого защитника.

В пресс появлялись слухи об интересе со стороны "нерадзурри" к игроку лондонского Арсенала Эктору Бельерину, которые прокомментировал генеральный директор Интера Джузеппе Маротта.

"Эктор Бельерин — игрок, за которым мы следим... Но я не могу сказать больше этого. Алекс Теллес? Я не могу исключить и этот вариант. Мы строим планы [на трансферном рынке] и посмотрим, что будет дальше.

После продажи Хакими мы планируем сохранить всех наших лучших футболистов", — приводит слова Маротты журналист Фабрицио Романо.

В минувшем сезоне Эктор Бельерин провел за Арсенал 35 поединков во всех турнирах, в которых ему удалось забить 1 гол и отдать 4 результативные передачи.

Что касается Алекса Теллеса, который преимущественно выступает на позиции левого защитника, то на его счету 27 матчей за Манчестер Юнайтед, 2 гола и 6 результативных передач.