Италия

Бельгийский нападающий готов и дальше выступать за "нерадзурри".

Ромелу Лукаку не собирается покидать Интер в текущее летнее трансферное окно.

Как сообщает издание FC InterNews, агент бельгийского футболиста заверил, что нападающий не будет искать новые варианты продолжения карьеры.

В минувшем сезоне Лукаку сделал 24 результативных удара и сделал 11 результативных передач в 36 матчах Серии А.

Отметим, что в прошлом сезоне бельгийский форвард стал лучшим игроком чемпионата Италии.

Напомним, что заинтересованность в Ромелу Лукаку выразил лондонский Челси, Роман Абрамович лично задействован в переговорах.