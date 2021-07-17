Бельгийский нападающий готов и дальше выступать за "нерадзурри".
Ромелу Лукаку, getty images
17 июля 2021, 23:23
Ромелу Лукаку не собирается покидать Интер в текущее летнее трансферное окно.
Как сообщает издание FC InterNews, агент бельгийского футболиста заверил, что нападающий не будет искать новые варианты продолжения карьеры.
В минувшем сезоне Лукаку сделал 24 результативных удара и сделал 11 результативных передач в 36 матчах Серии А.
Отметим, что в прошлом сезоне бельгийский форвард стал лучшим игроком чемпионата Италии.
Напомним, что заинтересованность в Ромелу Лукаку выразил лондонский Челси, Роман Абрамович лично задействован в переговорах.