Англия

Функционер хочет вернуть футболиста в Лондон.

Президент лондонского Челси Роман Абрамович хочет видеть форварда миланского Интера Ромелу Лукаку в клубе.

Функционер готов серьезно потратиться, чтобы угодить главному тренеру клуба Томасу Тухелю, который привел Челси к победе в Лиге чемпионов.

Для Абрамовича Ромелу Лукаку — лучший нападающий в мире на данный момент. К тому же Туххель хочет усилить линию атаки летом.

Переговоры с футболистом и Интером уже начались. Однако в них вмешался Манчестер Сити, который хочет перехватить бельгийца.

Футболисту все нравится в Италии, но Интер испытывает финансовые трудности, может вынудить владельцев клуба расстаться с форвардом.

В минувшем сезоне Лукаку забил 24 мяча и сделал 11 результативных передач в 36 матчах Серии А.

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