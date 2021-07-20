Италия

Первые два комплекта выполнены в традиционных цветах, а вот третья форма — в необычном коралловом цвете.

"Бронзовый" призер минувшего розыгрыша чемпионата Италии, бергамская Аталанта, представила общественности три новых комплекта формы на сезон-2021/22 от компании Joma.

Домашняя форма выполнена в традиционных для бергамасков сине-черных цветах с вертикальными полосками, которые невзрачно выделены тонкими золотыми линиями.

Гостевой комплект Аталанты, как и ожидалось, будет белого цвета. Не обошлось без вертикальных тонких полосок и здесь.

А вот третья форма могла многих болельщиков Аталанты и удивить. Бергамаски решили поэкспериментировать и отдать предпочтение коралловому цвету на резервном комплекте с синими и черными вставками.

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