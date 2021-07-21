Италия

Форма выполнена в традиционных цветах миланского клуба.

Итальянский Милан представил новую выездную форму на следующий сезон. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

We have no boundaries 🗺️

From Milan to the World, with our new @pumafootball Away Jersey 2021/22 #MoveLikeMilan #SempreMilan — AC Milan (@acmilan) July 21, 2021

"У нас нет границ. Из Минала по всему миру!", — гласит сообщение на официальной странице миланцев в Twitter.

Новая форма Милана выполнена в бледно-золотом цвете с красными вставками по бокам и посвящена успешной работе клубного благотворительного фонда. В презентации приняли участие Златан Ибрагимович, Франк Кессье и другие футболисты клуба.

Напомним, в первом туре Серии А Милан сыграет против Сампдории. Матч запланирован на 23 августа.

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