Форма выполнена в традиционных цветах миланского клуба.
Форма Милана. Фото ФК Милан
21 июля 2021, 12:57
Итальянский Милан представил новую выездную форму на следующий сезон. Об этом сообщает клубная пресс-служба.
"У нас нет границ. Из Минала по всему миру!", — гласит сообщение на официальной странице миланцев в Twitter.
Новая форма Милана выполнена в бледно-золотом цвете с красными вставками по бокам и посвящена успешной работе клубного благотворительного фонда. В презентации приняли участие Златан Ибрагимович, Франк Кессье и другие футболисты клуба.
Напомним, в первом туре Серии А Милан сыграет против Сампдории. Матч запланирован на 23 августа.
Ранее сообщалось, что ПСЖ представил новый гостевой комплект формы