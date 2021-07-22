Италия

Президент миланского клуба рассказал о возможных подписаниях команды.

Чемпионы образца прошлого сезона итальянской Серии А, миланский Интер, на данный момент находятся в поиске усиления для своих флангов обороны, после ухода из команды Ашрафа Хакими и Эшли Янга.

Как утверждает итальянская пресса, "змеи" уже подыскали достойные кандидатуры на смену данным футболистам, однако в переговорном процессе президент миланского клуба Джузеппе Маротта предпочитает занимать нейтральную позицию в отношении обсуждения каких-либо слухов.

Так, в сферу интересов Интера попали защитники лондонского Арсенала и Манчестер Юнайтед: Эктор Бельерин и Алекс Теллес соответственно, а относительно испанского футболиста функционер миланского клуба высказался следующим образом: "Я видел его имя в нашей прессе, да, этот футболист действительно вызывает у нас интерес, но я не могу сказать о нем больше, так как это не наш игрок".

Что же касается бразильца, то ответ Маротты был более развернутым: "Я ничего не исключаю, но в настоящий момент мы сосредоточены на оценке всех потенциальных кандидатов. Спешить некуда, поэтому нет необходимости торопиться с закрытием той или иной операции".

Стоит отметить, что приобретение данных футболистов может обойтись "змеям" во внушительные 45 млн евро, однако одним лишь трансфером Хакими данная сумма будет полностью перекрыта.