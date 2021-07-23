Итальянский защитник Джанлука Фработа продолжит карьеру в Аталанте.
Джанлука Фработта. Фото Getty Images
23 июля 2021, 14:47
Аталанта хочет подписать итальянского защитника Ювентуса Джанлуку Фработу на правах аренды.
Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, Аталанта договорилась с Ювентусом об аренде итальянца. Сообщается, что у Аталанты будет право выкупа защитника.
В прошлом сезоне Фработта сыграл в 17 матчах за Ювентус, забив один гол и отдав одну голевую передачу.
Ранее сообщалось, что Аталанта может отдать украинского полузащитника Виктора Коваленко в Специю.