Италия

Итальянский защитник Джанлука Фработа продолжит карьеру в Аталанте.

Аталанта хочет подписать итальянского защитника Ювентуса Джанлуку Фработу на правах аренды.

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, Аталанта договорилась с Ювентусом об аренде итальянца. Сообщается, что у Аталанты будет право выкупа защитника.

В прошлом сезоне Фработта сыграл в 17 матчах за Ювентус, забив один гол и отдав одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что Аталанта может отдать украинского полузащитника Виктора Коваленко в Специю.