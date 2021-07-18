Италия

Украинский хавбек может сменить клубную прописку в летнее межсезонье.

Центральный полузащитник Аталанты Виктор Коваленко в летнее трансферное окно может отправиться за игровой практикой в другой клуб.

Как сообщает CalcioNews24 со ссылкой на Sky Sport Italia, в подписании 25-летнего украинца заинтересована Специя, которая в минувшем сезоне сумела сохранить прописку в Серии А, заняв итоговую 16 строчку.

Утверждается, что на следующей неделе у агента Коваленко и руководства Аталанты запланирована встреча, на которой стороны должны обсудить условия возможного трансфера в Специю, при чем не уточняется, идет ли речь о полноценном переходе или об аренде.

Напомним, Коваленко перебрался из Шахтера в Аталанту прошлой зимой, однако пока не сыскал счастья в новом для себя клубе. С того момента украинец провел на поле за бергамасков всего три минуты в мартовском матче итальянской Серии А против Вероны, выйдя на замену вместо другого украинца — Руслана Малиновского.

Ранее появлялась информация о том, что Коваленко может продолжить карьеру в Болонье или Эмполи, однако сам Виктор заявил, что отправится на предсезонный сбор вместе с Аталантой.