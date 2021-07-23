Италия

Итальянский защитник может отправиться в очередную аренду.

Крайний защитник Милана Маттиа Кальдара, который провел прошлый сезон в Аталанте на правах арендного соглашения, может отправиться в очередную аренду.

Как сообщает журналист Николо Скира, новичок высшего дивизиона Италии, Венеция, сделала "россонери" запрос по 27-летнему итальянцу.

Сам футболист оценивает возможность перебраться в стан "лагунари" на правах аренды.

В минувшем сезоне Маттиа Кальдара провел всего 9 неполных поединков во всех турнирах, в которых сыграл 132 минуты и заработал одну желтую карточку.