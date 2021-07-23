Италия

В контракте итальянского хавбека будет прописана клаусула в размере 30 миллионов евро.

Центральный полузащитник Лоренцо Пеллегрини продолжит выступать за римскую Рому, несмотря на слухи о возможном переходе в Тоттенхэм.

По информации журналиста Николо Скиры, стороны близки к продлению контракта, который будет рассчитан до лета 2025 года.

Помимо этого, в соглашении между клубом и 25-летним итальянцем будет прописана клаусула в размере 30 миллионов евро.

В минувшем сезоне Лоренцо Пеллегрини провел за Рому 47 поединков во всех турнирах, в которых он забил 11 голов и отдал 9 результативных передач.