Англия

25-летний итальянец может сменить Серию А на АПЛ.

Полузащитник Ромы Лоренцо Пеллегрини может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, руководство "шпор" намерено усилить центральную линию своей команды перед стартом нового сезона и в связи с этим оно рассматривает 25-летнего итальянца.

Также отмечается, что в контракте футболиста прописана сумма отступных в размере 26 миллионов фунтов стерлингов.

В минувшей кампании Пеллегрини провел 47 поединков, в которых забил 11 голов и отдал 9 ассистов.

Ранее сообщалось, что Рома ведет переговоры с Пеллегрини о продлении контракта.