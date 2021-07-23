Италия

Наставник "горняков" Роберто Де Дзерби выделил своего соотечественника.

Итальянский наставник донецкого Шахтера Роберто де Дзерби заявил, что видит полузащитника Челси и сборной Италии Жоржиньо в числе главных претендентов на Золотой Мяч.

"Если посмотреть на трофеи, которые выиграл в этом году Жоржиньо, то он заслуживает Золотой мяч. Очень умный полузащитник. Всегда говорил своим футболистам следить за его игрой, потому что Жоржиньо видит игру на несколько ходов вперед. Был одним из ключевых исполнителей Италии на Евро.

Конечно, Месси остается Месси, и пока он играет, то всегда будет главным претендентом на Золотой мяч.

Еще бы отметил Кьеллини. В свое время Каннаваро выигрывал Золотой мяч, и после Евро я не вижу причин, почему Джорджо не может претендовать на награду", — сказал Де Дзерби в интервью Gazzetta dello Sport.

Напомним, сборная Италии стала триумфатором Евро-2020, обыграв в финале национальную команду Италии.

Отметим, что Де Дзерби проведет первый официальный матч у руля Шахтера уже в этот уик-энд. "Горняки" в первом туре УПЛ встретятся с Ингульцом из Петрово.