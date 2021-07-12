Украина

Определилось расписание стартового тура УПЛ на предстоящий сезон.

Украинская Премьер-лига утвердила расписание стартового тура чемпионата Украины в сезоне-2021/22. Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

Старт нового сезона УПЛ намечен на 23 июля — в этот день между собой встретятся Львов и Мариуполь. Формально первый тур будет закрыт матчем в понедельник — 26 июля, когда сыграют Ворскла и Днепр-1.

Пока неизвестна судьба первого матча для чемпиона УПЛ — киевского Динамо. Команда Мирчи Луческу в первом туре должна была сыграть против Олимпика, но донецкая команда снялась с турнира.

В настоящее время неизвестно кто заменит Олимпик, но по информации различной прессы, это будет Минай, занявший последнее место в минувшем сезоне УПЛ.

Расписание стартового тура УПЛ

23 июля (пятница)

19:30 Львов — Мариуполь

24 июля (суббота)

17:00 Верес — Колос

19:30 Шахтер — Ингулец

25 июля (воскресенье)

17:00 Металлист 1925 — Рух

19:30 Заря — Александрия

19:30 Десна — Черноморец

26 июля (понедельник)

19:30 Ворскла — Днепр-1

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