Определилось расписание стартового тура УПЛ на предстоящий сезон.
ЛЬВОВ - МАРИУПОЛЬ, ФОТО ПФК ЛЬВОВ
12 июля 2021, 15:56
Украинская Премьер-лига утвердила расписание стартового тура чемпионата Украины в сезоне-2021/22. Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.
Старт нового сезона УПЛ намечен на 23 июля — в этот день между собой встретятся Львов и Мариуполь. Формально первый тур будет закрыт матчем в понедельник — 26 июля, когда сыграют Ворскла и Днепр-1.
Пока неизвестна судьба первого матча для чемпиона УПЛ — киевского Динамо. Команда Мирчи Луческу в первом туре должна была сыграть против Олимпика, но донецкая команда снялась с турнира.
В настоящее время неизвестно кто заменит Олимпик, но по информации различной прессы, это будет Минай, занявший последнее место в минувшем сезоне УПЛ.
Расписание стартового тура УПЛ
23 июля (пятница)
19:30 Львов — Мариуполь
24 июля (суббота)
17:00 Верес — Колос
19:30 Шахтер — Ингулец
25 июля (воскресенье)
17:00 Металлист 1925 — Рух
19:30 Заря — Александрия
19:30 Десна — Черноморец
26 июля (понедельник)
19:30 Ворскла — Днепр-1
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