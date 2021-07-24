Италия

Нападающий продержался в команде лишь один сезон.

Приобретение Пармой у миланского Интера в начале прошлого сезона нападающего Янна Карамо за 8 млн евро так и не оправдало себя в полной мере. Футболист отыграл 26 матчей, забив при этом четыре гола и отдав две голевые передачи.

"Крестоносцы" в итоге покинули Серию А, заняв последнюю строчку в турнирной таблице, после чего руководить коллективом взялся Энцо Мареска. По всей видимости, в планы новоиспеченного наставника 23-летний ивуарийский футболист не входит, чему доказательство стало выставление его на трансферный рынок.

Итальянский журналист Николо Скира называет среди потенциальных покупателей Карамо английский Кристал Пэлас и французский Лилль, представители которых уже выходили на контакт с руководством Пармы относительно возможного перехода ее исполнителя.

Оценочная стоимость игрока составляет 6 млн евро, согласно данным портала Transfermarkt, а его контракт подходит к концу лишь летом 2023-го года.