Италия

Туринский клуб намерен во что бы то ни стало удержать своего игрока.

Несмотря на то, что туринский Ювентус дал понять о своем желании любыми способами удержать в текущее трансферное окно нападающего Федерико Кьезу, именитые футбольные клубы все равно продолжают совершать попытки склонить "Старую Синьору" к продаже игрока с помощью внушительных сумм компенсаций за игрока.

В частности, согласно информации итальянского издания La Repubblica, подобным действием отметился и английский Ливерпуль, однако даже 100 млн евро от "красных" не заставило "бьянконери" изменить свою точку зрения.

Массимилиано Аллегри надеется построить свою команду в новом сезоне вокруг фигуры Кьезы в атакующей линии, поэтому попросил президента клуба Андреа Аньелли заблокировать любые предложения по данному игроку.

Стоит отметить, что Ливерпуль — далеко не первый клуб, который познал неудачу в своем предложении по Федерико. Ранее по схожему пути прошли английский Манчестер Юнайтед и мюнхенская Бавария, предложив при этом 80 млн евро.