Италия

За форвардом уже начали охоту другие клубы.

Контракт нападающего итальянского Торино Андреа Белотти подходит к завершению уже летом следующего года, поэтому текущая трансферная кампания — последняя возможность для "быков" заработать приличные деньги на продаже новоиспеченного чемпиона Европы.

Не спешит вести переговоры о возможном продлении действующего соглашения и сам футболист, а с предложениями о возможном трансфере к его агентам выступили представители римской Ромы и андалузской Севильи.

27-летний игрок может обойтись своим потенциальным покупателям в 20 млн евро, хотя портал Transfermarkt оценивает его в 35 млн евро. При этом, Рома пытается сбить ценник до отметки в 15-18 млн евро.

Сообщается, что Жозе Моуриньо был заинтересован в работе с футболистом еще во времена его тренерской карьеры в лондонском Тоттенхэме, после чего перенес это желание на новое место работы.

Напомним, что в прошлом сезоне Белотти в 36-и матчах за Торино отличился 13-ю забитыми мячами и семью голевыми передачами.