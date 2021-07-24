Италия

Футболист не хочет возвращаться в миланский клуб.

Бельгийский полузащитник Раджа Наингголан, который принадлежит миланскому Интеру, хочет разорвать контракт.

Футболист прошлый сезон провел в аренде в Кальяри и хотел бы подписать с клубом из Сардинии полноценный контракт. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

Футболист уже вышел на боссов Интера и обсудил с ними вариант о досрочном расторжении соглашения, которое рассчитано до 2023 года.

Пока неизвестно, готово ли Кальяри предложить хавбеку выгодный контракт. Также у него есть предложение от Бешикташа с зарплатой 2,5 миллиона евро в год и 500 тысяч евро в качестве бонусов.

На счету Наингголана в минувшем сезоне один гол в 22 матчах в Серии А за Кальяри.

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