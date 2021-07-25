Италия

Португалец остается в Турине, а с аргентинцем планируют продлить контракт.

Вице-президент Ювентуса Павел Недвед пролил свет на будущее двух ключевых футболистов атакующей линии туринского гранда в лице Криштиану Роналду и Пауло Дибалы.

Так, функционер "старой синьоры" заверил, что звездный португалец продолжит свои выступления в Ювентусе:

"Криштиану Роналду присоединится к команде в понедельник. Он остается с нами".

Что касается Дибалы, то руководство клуба намерено обсудить с агентом аргентинца условия нового контракта.

"На следующей неделе мы встретимся с агентом Пауло Дибалы, чтобы начать переговоры о его контракте. Аллегри хочет задействовать связку Дибалы и Роналду", — приводит слова Недведа журналист Фабрицио Романо.

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