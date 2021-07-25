Ювентус может расстаться с турецким центрбеком.
Мерих Демирал, Getty Images
25 июля 2021, 22:58
Центральный защитник Ювентуса Мерих Демирал может сменить клубную прописку в летнее межсезонье.
Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, в подписании 23-летнего турка заинтересована дортмундская Боруссия, которая планирует усилить линию обороны в это межсезонье.
Помимо "шмелей", по информации источника, Демирал высоко ценится и в Италии. Так, среди заинтересованных клубов Серии А отмечаются Аталанта и Рома.
В минувшем сезоне Мерих Демирал провел за Ювентус 24 поединка во всех турнирах, в которых отметился одним ассистом и заработал четыре предупреждения.
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