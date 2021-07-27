Италия

Наставник Юве категорично ответил на вопрос о капитане.

Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри прокомментировал выбор капитана на предстоящий сезон.

"Капитан и вице-капитан выбираются в зависимости от того, как долго они играют в команде. Итак, Кьеллини — самый опытный, за ним следует Дибала.

Пауло может быть вице-капитаном, потому что Бонуччи покинул Ювентус, а затем вернулся. Я многого ожидаю от него, я разговаривал с ним, и он очень мотивирован".

"Бонуччи уехал на один сезон (прим. — в Милан), он принял это решение, поэтому, если он хочет капитанскую повязку, он может купить ее и играть с ней на улице. Он сам это знает.

В моем последнем сезоне в Ювентусе Марио Манджукич и Сами Хедира носили капитанскую повязку, потому что Леонардо отставал в иерархии", — сказал Аллегри на пресс-конференции.

Напомним, Аллегри вернулся в Ювентус по окончанию сезона-2021/22 после того, как клуб уволил Андреа Пирло.

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