Италия

Массимилиано Аллегри рассчитывает на помощь португальца.

На своей первой пресс-конференции после возвращения на пост тренера Ювентуса Массимилиано Аллегри заверил всех, что по-прежнему рассчитывает на Криштиану Роналду.

"Роналду — великий игрок и очень умный человек, – сказал Аллегри на пресс-конференции. – Я разговаривал с ним вчера, как и с остальными футболистами. Я сказал ему, что нас ждет очень важный сезон, и я рад, что мы будем вместе".

"Я возлагаю на него большие надежды в плане ответственности за команду, ведь она существенно омолодилась, и опытные ветераны должны помогать нам".

"При этом я объяснил Роналду, что он, даже когда находится в идеальной форме, не должен рассчитывать на то, что будет играть в каждом матче. Я буду проводить ротацию для того, чтобы игровую практику получали все футболисты, что очень важно, когда команда играет через два дня на третий".

Ранее сообщалось, что Ювентус не собирается продлевать контракт с Криштиану Роналду.