Италия

Компания приобрела эксклюзивные права.

С грядущего сезона матчи элитного дивизиона чемпионата Италии в Украине будет транслировать сервис MEGOGO.

Организация приобрела телевизионные права на ближайшие три года. Трансляция матчей будет происходить на канале MEGOGO Футбол.

Просмотр матчей будет доступен тем, кто обладает подписками "Максимальная" и "Спорт".

Отметим, что в прошлом сезоне поединки элитного дивизиона чемпионата Италии показывали телеканалы Футбол 1/2/3.

Напомним, начало следующего розыгрыша Серии А стартует менее чем через месяц — 21 августа.