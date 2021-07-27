Компания приобрела эксклюзивные права.
Милан - Ювентус, getty images
27 июля 2021, 19:32
С грядущего сезона матчи элитного дивизиона чемпионата Италии в Украине будет транслировать сервис MEGOGO.
Организация приобрела телевизионные права на ближайшие три года. Трансляция матчей будет происходить на канале MEGOGO Футбол.
Просмотр матчей будет доступен тем, кто обладает подписками "Максимальная" и "Спорт".
Отметим, что в прошлом сезоне поединки элитного дивизиона чемпионата Италии показывали телеканалы Футбол 1/2/3.
Напомним, начало следующего розыгрыша Серии А стартует менее чем через месяц — 21 августа.