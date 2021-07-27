Италия

Клуб не готов отпускать украинца за меньшую сумму.

Бельгийский Гент установил новый ценник на лидера атаки украинца Романа Яремчука.

Как информирует журналист Voetbalkrant Аэрноут Ван Линдт, боссы "быков" хотят выручить за него 25 миллионов евро.

Сообщалось, что претендентом на Яремчука является Бенфика, однако "орлы" готовы заплатить не более 15 миллионов с учетом, что они смогут пройти квалификацию в Лигу чемпионов и потеряют своего форварда Хариса Сеферовича.

В минувшем сезоне Яремчук провел 43 матча, в которых забил 23 мяча и отдал 8 ассистов. Также на счету форварда два забитых мяча в футболке сборной Украины на Евро-2020.

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