Италия

Для футболиста новый сезон может стать последним в Серии А.

В начале июля этого года нападающий неаполитанского Наполи Дрис Мертенс перенес операцию на плече, после чего начался процесс его восстановления от хирургического вмешательства, сроки которого эксперты в сфере медицины смогли оценить только сейчас.

Как сообщается, 34-летний бельгийский футболист будет вынужден отсутствовать до октября 2021-го года, пропустив тем самым более месяца со старта нового сезона Серии А.

При этом, у Наполи еще есть возможность продлить контракт с игроком до 2022-го года, однако агенты Мертенса уже начали вести переговоры с клубами из МЛС относительно возможного перехода их клиента летом следующего года.

Одним из главных претендентов на бельгийца считается Интер Майами.

Отметим, что за прошлый сезон Дрис сыграл 38 матчей на клубном уровне, оформив 10 взятий ворот и 9 голевых передач.