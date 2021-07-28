Италия

Бразильский защитник, скорее всего, останется в итальянской Серии А.

Бразильский защитник Пармы Эрнани, которая вылетела в Серию B, близок к переходу в Дженоа.

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, Дженоа договорилась с Пармой об аренде бразильского защитника Эрнани с обязательным правом выкупа.

Сообщается, что Парма выкупит защитника за пять с половиной миллионов евро по истечению годичной аренды, подписав контракт с защитником на 4 года — до лета 2025.

Ранее сообщалось, что украинский форвард Супряга все еще может перейти в Дженоа