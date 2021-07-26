Италия

Клуб вернулся к варианту с приобретением украинца.

Нападающий киевского Динамо Владислав Супряга все еще интересен итальянской Дженоа.

Как сообщает footballnews24 ссылаясь на Il Secolo XIX, клуб вновь переключился на кандидатуру украинца.

По всей видимости, клуб не сумел договориться с Аталантой по Сэму Ламмерсу, который возглавлял шорт-лист генуэзцев.

По информации некоторых СМИ, Супряга не подходит главному тренеру Динамо Мирче Луческу. Футболист вернулся в Украину.

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