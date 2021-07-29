Италия

Датский защитник Симон Кьер может остаться в Милане еще на два года.

Милан намерен сохранить своего капитана Симона Кьера в клубе еще на два года.

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, "россонери" готовы предложить датскому защитнику новый контракт на два года — до лета 2023. О финансовых деталях потенциальной сделки никакой конкретной информации нет.

Отмечается, что стороны сядут за стол переговоров уже в ближайшее время. Сам защитник не против продлить соглашение.

Напомним, Симон Кьер перешел в Милан из Севильи на правах аренды в январе 2020 года, а уже летом миланский клуб выкупил контракт защитника.

В прошлом сезоне датский защитник провел 28 матчей в итальянской Серии А, отдав две результативные передачи.