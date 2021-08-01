Италия

Наставник Ювентуса прокомментировал последние слухи трансферного рынка.

Несколькими днями ранее появилась информация о том, что каталонская Барселона хочет организовать обратный трансфер полузащитника Миралема Пьянича, на фоне низкой степени адаптации боснийского футболиста в основном составе, а также серьезных финансовых трудностей.

Однако, по всей видимости, в стане "зебр" не особо ждут возвращения экс-футболиста в клуб, а главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри, так и вовсе, предпочитает верить в способности Аарона Рэмси, что стало очевидно из одного из последних его интервью.

"Рэмси просто необходимо убедить себя в том, что он способен стать лидером коллектива. Иначе, кроме как проводить больше матчей, этого сделать не получится.

Аарон прекрасно читает игру, умеет играть на опеке футболистов, а также обладает прекрасным чувством геометрии поля и качественным пасом. Если он будет уверен в себе, то станет великолепным плеймейкером.

Я слышал о появившейся информации относительно возможного перехода Пьянича, но после сегодняшней игры против Монцы (2:1 — ред.) и получении Трофея Луиджи Берлускони, могу сказать, что Рэмси провел великолепный матч, что может помочь поднять его уверенность в собственных силах. К слову, я сказал ему, что на позиции разыгрывающего надо меньше бегать, чем он это делал раньше", — подытожил наставник.

Напомним, что у туринского Ювентуса в ближайшем будущем запланирован еще один товарищеский матч — против каталонской Барселоны на Камп Ноу. Данная игра состоится 8 августа, начало в 22:30 по киевскому времени.