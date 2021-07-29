Испания

Финансовые проблемы каталонского клуба вынуждают руководство стимулировать сторонние команды к покупке их футболистов.

Перед стартом нового сезона испанской Ла Лиги, перед каталонской Барселоной возникла необходимость разгрузить зарплатную ведомость путем продажи своих футболистов, или передаче их в иные клубы с обязательным условием отказа от любых выплат по заработной плате на время аренды.

Именно последний вариант стал одним из главных поводов для старта переговоров между "блаугранас" и туринским Ювентусом относительно возможной двухлетней аренды "зебрами" полузащитника Миралема Пьянича, с сопутствующей полной выплатой ему заработной платы.

Барселона также рассматривала возможность продажи игрока напрямую, однако его стоимость, оцениваемая в 64 млн евро, с учетом сопутствующей амортизации после перехода годичной давности из туринского коллектива, при параллельном обмене бразильца Артура.

Как сообщает испанское издание El Mundo Deportivo, Ювентус еще никак не отвечал на подобное предложение.

В то же самое время, предсезонный поединок между Барселоной и Ювентусом, запланированный для проведения на Камп Ноу 8 августа, в 22:30 по киевскому времени, имеет все шансы продвинуть данные переговоры на новый уровень.

Напомним, что 31-летний Пьянич в прошлом сезоне не особо попадал в поле зрения Рональда Кумана, сыграв за 30 матчей всего 1295 минуты, не отметившись при этом результативными действиями.