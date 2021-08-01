Италия

Football.ua поразмыслил на тему первых идей Маурицио Сарри во главе римского Лацио.

Лацио Сарри — одно из самых интересных явлений грядущего футбольного сезона.

Во-первых, сама персона сеньора Маурицио привлекает многих любителей футбола. Где бы он ни был — его команды всегда демонстрируют яркий и зрелищный футбол, который по-итальянски называется "‎Саррисмо"‎ ("‎Сарризм"‎), а на английский манер — "‎Саррибол"‎.

Во-вторых, Лацио предстоит (а вернее уже началась) тотальная реконструкция. Впрочем, мы об этом уже писали после назначения.

Футбол Симоне Индзаги, нацеленный на контратаки — это прямая противоположность того самого "‎Саррибола"‎, где во главу угла стоит короткий пас, игра максимум в один-два касания, "‎треугольники"‎ на всех участках поля, владение мячом и прочие компоненты, которые часто относят к пресловутой "‎тики-таке"‎. К слову, в тему данного тезиса приведем вам такой интересный факт, спустившись с корабля рассуждений прямиком на бал примера из реальной жизни.

Так вот: у Маурицио Сарри есть интересный способ гарантировать, чтобы его игроки во время двусторонок пасовали низом — угрожать назначить пенальти за длинные передачи.

Во время одной из тренировок на сборе в Ауронцо наши итальянские коллеги услышали, как Сарри отдавал несколько очень точных приказов новичку Эльсейду Хюсаю (к слову, знакомому алленаторе еще по Эмполи и Наполи) и всем, кто пытался сделать длинный пас во время игры между рядами: "‎Если я увижу, что ты поднимешь мяч еще раз, я дам другой команде пенальти! "‎

Думаю, понятно, что это слабо совместимо с тем, что пытался сделать (и довольно успешно делал) в Лацио Индзаги.

По усилениям — пока не густо, типичный Лотито-стайл. Вышеупомянутый Хюсай, судя по всему, займет позицию основного левого защитника (албанец одинаково хорошо играет на обоих флангах и прекрасно владеет обеими ногами), а вернувшийся из лондонских странствий почти "‎на Родину"‎ бразилец Фелипе Андерсон — на одном из флангов. Предположительно — правом.

Все остальное — пока несерьёзно. 16-летний аргентинец из Мальорки по имени Лука Ромеро, которого уже по давней традиции этой латиноамериканской страны называют новым Месси — это на перспективу. И очень велика опасность, что он повторит судьбу португальцев Бруно Джордано и Педру Нету, которые также перешли в Лацио в статусе юных дарований, но так и не получили своего шанса. Правда, их скорее сравнивали с другой звездой мирового футбола — португальцы ведь…

Аналогично — 21-летний сербский левый защитник Димитрие Каменович, который был подписан еще зимой до прихода Сарри. Та и врядли он составит хоть минимальную конкуренцию Хюсаю, разве что если того фанаты Лацио в конец затравят за "‎Bella, Ciao"‎. Шутка.

Еще на своей презентации журналистам сеньор Маурицио заявил, что будет играть по схеме 4-3-3. На вопрос, видит ли он в Луисе Альберто нового Жоржиньо, ответ был отрицательный — в испанце он наблюдает скорее Хамшика.

Кстати, об Альберто. Тот прибыл на сборы с опоздание из-за свадьбы жены, и потому получил за время своего отсутствия от алленаторе пару нелестных слов в свой адрес, причем высказаны они были публично.

Игра будет строиться по схеме 4-3-3. Если вопрос вратаря не сильно ясен (хотя больше мы склоняемся к варианту с Рейной, нежели со Стракошей — испанский ветеран имеет опыт игры под руководством Сарри в Наполи), то по остальным линиям из товарняков можно сделать определенные выводы.

В защите, быстрее всего, мы увидим четверку Ладзари — Луис Фелипе, Ачерби — Хюсай. По итальянцу вопрос в первую очередь состоит в том, что он получил дополнительный отпуск после Евро и пока не был испытан новым наставником на поле.

В центре поля прослеживается трио Лукас Лейва — Милинкович-Савич, Альберто. Бразилец — это отбор, серб — это нужные включения в завершающую треть, испанец — это креатив. В принципе, как и при Индзаги, Сергей будет играть чуть правее, а Луис — чуть левее, но это по ходу игры может часто меняться.

В атаке наиболее явным видится вариант Андерсон — Иммобиле — Корреа. Все понимают, что защита Сарри Мурики от недовольных его игрой фанатов — это лишь реакция нормального тренера, когда заходит речь о его подопечном. Ни косовар, ни эквадорец Фелипе Кайседо не составят конкуренции Чиро Иммобиле, которого Маурицио хотел видеть еще в своем Наполи. К слову, они ещё и почти земляки, неапольские — только Чиро из Торре-Аннунциаты. Но, как вы понимаете, у него было Евро.

Да, товарняки, в которых самые серьезные соперники — это Триестина и Падова (при всем уважении) — не главный показатель. Банально, но каждый раз об этом надо говорить. Касательно Сарри существует лишь одна оговорка — он не любит ротацию от слова вообще, поэтому определенное понимание мы в этих играх действительно получили.

Всю правду и полноту картины мы увидим только в официальных матчах. Первый из которых уже ориентировочно 22 августа, а соперник Лацио — Эмполи. Маурицио Сарри дебютирует в роли алленаторе "‎орлов"‎ игрой против клуба, у руля которого он впервые покорил сердца итальянцев. Символично.