Италия

Ожидается, что словенский форвард покинет Аталанту.

Нападающий Йосип Илич хочет покинуть Аталанту в летнее трансферное окно, а в качестве приоритетного места продолжения карьеры он выбрал Милан.

Как сообщает журналист Николо Скира, 33-летний словенец мечтает присоединиться к стану "россонери", а его агент ведет переговоры с руководством Милана начиная с июня.

Аталанта хочет выручить с продажи Иличича 7-8 миллионов евро. Несмотря на то, что Милан хотел бы подписать словенского форварда, данную сумму они считают слишком завышенной за такого возрастного футболиста.

В прошлом сезоне Йосип Иличич провел за Аталанту 38 поединков, в которых забил 7 голов и отдал 11 результативных передач.