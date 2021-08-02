Италия

Миланский клуб постарается подписать боснийского полузащитника.

Каталонская Барселона всяческими методами старается избавиться от дорогостоящего полузащитника Миралема Пьянича, который выпал из фокуса внимания Рональда Кумана, после перехода из туринского Ювентуса в начале прошлого сезона.

Согласно последним данным от итальянской прессы, миланский Интер стал еще одним клубом, который проявил интерес к 31-летнему исполнителю.

Якобы, даже сам генеральный директор "нерадзурри" Джузеппе Марота выходил на контакт с представителями "блаугранас", пытаясь разузнать при этом потенциальные возможности для совершения данной сделки.

О результатах данных переговоров разузнать не удалось, однако главный претендент на Пьянича — туринский Ювентус — по всей видимости, больше заинтересован в подписании футболиста Сассуоло Мануэля Локателли, нежели в возвращении своего экс-исполнителя.

Сообщается, что Пьянич также может стать заменой для Марцело Брозовича, которого в последнее время связывают с уходом из Интера.