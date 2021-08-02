Италия

Турецкий защитник может присоединиться к стану бергамасков.

Центральный защитник Ювентуса Мерих Демирал, похоже, отправится за очередным новым вызовом в своей карьере.

Как сообщает журналиста Фабрицио Романо, Аталанта видит 23-летнего турка в качестве потенциальной замены для Кристиана Ромеро, поэтому ведет активные переговоры с бергамасками касательно его подписания.

На данный момент Аталанта рассматривает аренду Мериха Демирала с возможным правом выкупа.

Турецким ценрбеком также интересовалась Боруссия Дортмунд, однако Аталанта опередила ее в трансферной гонке еще на прошлой неделе.

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