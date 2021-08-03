Италия

Форвард Дженоа перебрался в стан "волков".

Нападающий Дженоа Эльдор Шомуродов перебрался в римскую Рому. Об этом сообщает "пресс-служба" волков.

Контракт с 26-летним нападающем заключен сроком на пять лет, до лета 2026 года. По информации некоторых СМИ, сумма трансфера составила 17,5 миллионов евро плюс бонусы.

Нападающий сборной Узбекистана в минувшем сезоне сыграл за клуб из Генуи 32 матча, в которых забил 8 голов и отдал один голевой пас.

Помимо Дженоа футболист имеет опыт выступлений за узбекский Буньодкор и другой менее статусный клуб.

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